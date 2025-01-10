Доплаты военнослужащим - есть ли доплаты за ученую степень

Доплаты за науку — получают ли за это деньги военные
Украинские военнослужащие получают целый ряд дополнительных ежемесячных выплат. Часть этих выплат касается не военной службы гражданина, а его образовательно-научной деятельности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительное денежное вознаграждение для военнослужащих
Военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право как на основные, так и на дополнительные ежемесячные выплаты.
Часть дополнительных видов денежного обеспечения не имеет прямого отношения к военной службе.
Это, в частности, доплата за почетные и спортивные звания.
Доплачивают ли военным за научные достижения
Кроме того, существуют еще два вида дополнительных выплат, которые имеют отношение к образовательно-научной деятельности военнослужащих.
Это доплаты за:
- научную степень,
- ученое звание.
Напомним, мы ранее сообщали о том, кто из военнослужащих имеет право на 50 000 гривен ежемесячно.
Добавим, мы сообщали, кто из военных будет получать 100 тысяч гривен в 2025 году.
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