Доплаты военнослужащим - есть ли доплаты за ученую степень

Военнослужащий-преподаватель во время занятия. Фото: "АрміяInform"

Украинские военнослужащие получают целый ряд дополнительных ежемесячных выплат. Часть этих выплат касается не военной службы гражданина, а его образовательно-научной деятельности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право как на основные, так и на дополнительные ежемесячные выплаты.

Часть дополнительных видов денежного обеспечения не имеет прямого отношения к военной службе.

Это, в частности, доплата за почетные и спортивные звания.

Доплачивают ли военным за научные достижения

Кроме того, существуют еще два вида дополнительных выплат, которые имеют отношение к образовательно-научной деятельности военнослужащих.

Это доплаты за:

научную степень,

ученое звание.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто из военнослужащих имеет право на 50 000 гривен ежемесячно.

Добавим, мы сообщали, кто из военных будет получать 100 тысяч гривен в 2025 году.