Яку додаткову виплату можуть отримати інструктори військових закладів

Військовий інструктор навчає молодь. Фото ілюстративне: xm-inside.com

Право на додаткову виплату мають не лише військові, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу, а й інструктори та викладачі військових навчальних закладів. Такі військові можуть, крім основної зарплати, щомісяця отримувати від 15 тисяч гривень до 30 тисяч гривень в якості винагороди.

Відповідний закон 29 липня підписав президент України Володимир Зеленський.

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Виплати для інструкторів військових навчальних закладів

Згідно із законом, додаткова винагорода не залежить від кількості занять, які провів керівник, інструктор або викладач за час підготовки персоналу. Виплату можуть отримати і ті, хто виконує обов'язки інструктора тимчасово, і ті, хто прибув у відрядження до навчальних центрів для підготовки особового складу.

Керівному та інструкторсько-викладацькому складу додаткову винагороду сплачують після відповідного наказу командира військової частини, а командирам частин — після наказу командира за підпорядкованістю.

Які документи потрібні для отримання виплати:

наказ командира навчальної військової частини про організацію проведення підготовки;

журнали обліку бойової підготовки;

відомість обліку результатів виконання вправ;

оціночна відомість;

розпорядження на здійснення підготовки;

розклади занять.

Нагадаємо, військовослужбовці, які перебувають розпорядженні понад два місяці, мають право на додаткову виплату. Щомісяця вони можуть отримувати над 20 тисяч гривень, крім основної зарплати.

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