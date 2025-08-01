Какую дополнительную выплату могут получить инструкторы военных заведений

Военный инструктор обучает молодежь. Фото иллюстративное: xm-inside.com

Право на дополнительную выплату имеют не только военные, занимающие должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава, но и инструкторы и преподаватели военных учебных заведений. Такие военные могут, кроме основной зарплаты, ежемесячно получать от 15 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в качестве вознаграждения.

Соответствующий закон 29 июля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Согласно закону, дополнительное вознаграждение не зависит от количества занятий, которые провел руководитель, инструктор или преподаватель за время подготовки персонала. Выплату могут получить и те, кто выполняет обязанности инструктора временно, и те, кто прибыл в командировку в учебные центры для подготовки личного состава.

Руководящему и инструкторско-преподавательскому составу дополнительное вознаграждение выплачивают после соответствующего приказа командира воинской части, а командирам частей — после приказа командира по подчиненности.

Какие документы нужны для получения выплаты:

приказ командира учебной воинской части об организации проведения подготовки;

журналы учета боевой подготовки;

ведомость учета результатов выполнения упражнений;

оценочная ведомость;

распоряжение на осуществление подготовки;

расписания занятий.

Напомним, военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев, имеют право на дополнительную выплату. Ежемесячно они могут получать свыше 20 тысяч гривен, кроме основной зарплаты.

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