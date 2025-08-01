Какую дополнительную выплату могут получить инструкторы военных заведений

Дополнительные выплаты инструкторам военных вузов — как получить
Право на дополнительную выплату имеют не только военные, занимающие должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава, но и инструкторы и преподаватели военных учебных заведений. Такие военные могут, кроме основной зарплаты, ежемесячно получать от 15 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в качестве вознаграждения.
Соответствующий закон 29 июля подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Выплаты для инструкторов военных учебных заведений
Согласно закону, дополнительное вознаграждение не зависит от количества занятий, которые провел руководитель, инструктор или преподаватель за время подготовки персонала. Выплату могут получить и те, кто выполняет обязанности инструктора временно, и те, кто прибыл в командировку в учебные центры для подготовки личного состава.
Руководящему и инструкторско-преподавательскому составу дополнительное вознаграждение выплачивают после соответствующего приказа командира воинской части, а командирам частей — после приказа командира по подчиненности.
Какие документы нужны для получения выплаты:
- приказ командира учебной воинской части об организации проведения подготовки;
- журналы учета боевой подготовки;
- ведомость учета результатов выполнения упражнений;
- оценочная ведомость;
- распоряжение на осуществление подготовки;
- расписания занятий.
Напомним, военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев, имеют право на дополнительную выплату. Ежемесячно они могут получать свыше 20 тысяч гривен, кроме основной зарплаты.
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