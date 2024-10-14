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Додаткові пільги від КМДА — кому з бійців та їхніх родин доступна допомога

14 жовтня 2024 09:08
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога для бійців від КМДА — на які додаткові пільги можна розраховувати
Українські військові. Фото: GeneralStaff
Ксенія Симонова - Редактор

У Києві влада гарантує додаткові соціальні пільги та гарантії військовим та їхнім родинам. Йдеться про підтримку тих захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті.

Про це зазначається у матеріалах Київської міської ради.

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Кому з військових та їхніх родин доступна допомога

Родинам захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті, з літа минулого року почали надавати щорічну та щомісячну матеріальну допомогу. Виплати доступні таким категоріям громадян:

  • непрацездатним дружинам та чоловікам;
  • батькам, неодруженим повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи;
  • неповнолітнім дітям, пасинкам та падчеркам.

"Місто встановлює додаткові соціальні гарантії і для родин військовослужбовців... сім’ї Захисників і Захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісті, отримуватимуть щорічну та щомісячну матеріальну допомогу", — йдеться на офіційному порталі.

Також один зі способів підтримки міською владою таких сімей — безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців у комунальних закладах освіти. При цьому для полегшеного оформлення пільги дозволяється подавати не лише оригінали, а й копії документів.

Раніше Київрада затвердила міську цільову програму "Підтримка киян-захисників та захисниць України" до 2026 року. Нею передбачається надання комплексної допомоги містянам, які оборонять Україну, їхнім сім'ям та родинам загиблих воїнів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року члени родин заручників РФ можуть оформити щорічну грошову допомогу. Для цього потрібно подати заявку, пакет документів та реквізити банку.

фінансова допомога КМДА гроші військові матеріальна допомога пільги

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