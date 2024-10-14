Помощь для бойцов от КГГА — на какие дополнительные льготы можно рассчитывать

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Киеве власти гарантируют дополнительные социальные льготы и гарантии военным и их семьям. Речь идет о поддержке тех защитников, которые находятся в плену или пропали без вести.

Об этом отмечается в материалах Киевского городского совета.

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Кому из военных и их семей доступна помощь

Семьям защитников, находящихся в плену или пропавших без вести, с лета прошлого года стали оказывать ежегодную и ежемесячную материальную помощь. Выплаты доступны следующим категориям граждан:

нетрудоспособным женам и мужьям;

родителям, неженатым совершеннолетним детям, имеющим статус лица с инвалидностью первой, второй, третьей группы;

несовершеннолетним детям, пасынкам и падчерицам.

"Город устанавливает дополнительные социальные гарантии и для семей военнослужащих... находящиеся в плену или пропавшие без вести семьи Защитников и Защитниц будут получать ежегодную и ежемесячную материальную помощь", — говорится на официальном портале.

Также один из способов поддержки городскими властями таких семей — бесплатное питание для детей военнослужащих в коммунальных учебных заведениях. При этом для облегченного оформления льготы разрешается подавать не только оригиналы, но и копии документов.

Ранее Киевсовет утвердил городскую целевую программу "Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины" до 2026 года. Ею предусматривается оказание комплексной помощи горожанам, обороняющим Украину, их семьям и семьям погибших воинов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.

Также мы писали, что в октябре 2024 года члены семей заложников РФ могут оформить ежегодную денежную помощь. Для этого необходимо подать заявку, пакет документов и реквизиты банка.