Грошове забезпечення в ЗСУ - кому виплачуються добові

Українські контрактники. Фото: bukinfo.com.ua

Військовий, який перебуває на контрактній службі в ЗСУ, має право на добові під час переїзду на нове місце служби чи навчання у військовий виш. Такі ж добові нараховуються і кожному члену його родини, який переїздить разом із військовим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Добові для контрактників

Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України на умовах контракту, мають право на додаткові виплати.

Зокрема, такі виплати надаються контрактникам, які переїжджають на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду чи зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів (або закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи).

Нарахування виплат для військового та його родини

Такими виплатами є добові, які виплачуються на військовослужбовця та кожного члена його родини.

Добові нараховуються на кожен день перебування військового та його сім’ї у дорозі.

Крім того, контрактнику та його сім’ї нараховується ще й підйомна допомога - у розмірі місячного грошового забезпечення для самого військовослужбовця та 50 відсотків місячного грошового забезпечення для кожного члена його родини.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, за що нараховують щомісячні додаткові виплати військовим.

Також ми писали про те, яка винагорода нараховується військовослужбовцям, які перебувають при штабах.