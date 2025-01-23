Денежное обеспечение в ВСУ - кому выплачиваются суточные

Украинские контрактники. Фото: bukinfo.com.ua

Военный, находящийся на контрактной службе в ВСУ, имеет право на суточные при переезде на новое место службы или обучения в военный вуз. Такие же суточные начисляются и каждому члену его семьи, который переезжает вместе с военным.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Суточные для контрактников

Военнослужащие, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины на условиях контракта, имеют право на дополнительные выплаты.

В частности, такие выплаты предоставляются контрактникам, которые переезжают на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность или зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения (или высшие учебные заведения, которые имеют военные учебные подразделения).

Начисление выплат для военного и его семьи

Такими выплатами являются суточные, которые выплачиваются на военнослужащего и каждого члена его семьи.

Суточные начисляются на каждый день пребывания военного и его семьи в пути.

Кроме того, контрактнику и его семье начисляется еще и подъемная помощь — в размере месячного денежного обеспечения для самого военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения для каждого члена его семьи.

Напомним, мы ранее сообщали о том, за что начисляют ежемесячные дополнительные выплаты военным.

Также мы писали о том, какое вознаграждение начисляется военнослужащим, находящимся при штабах.