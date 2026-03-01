Відео
Головна Військова економіка До лав "Азову" набирають анестезіологів — як умови та зарплата

До лав "Азову" набирають анестезіологів — як умови та зарплата

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 03:26
Робота в Азов — які умови і зарплату пропонують анестезіологам
Анестезіолог під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до на роботу спеціалістів на посаду анестезіологів. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і щонайменше рік досвіду роботи. За виконання поставлених задач платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
В "Азові" потрібні анестезіологи - що відомо про вакансію
Оголошення про вакансію анестезіолога. Фото: Скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що бригада "Азов" також у пошуках людей, які знаються на фарбуванні. Мова йде про автомалярів та шліфувальників.

Окрім того, що бійцям потрібні люди, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Тобто — бухгалтери.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" війна в Україні зарплата
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
