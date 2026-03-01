Робота в Азов — які умови і зарплату пропонують анестезіологам

До лав "Азову" набирають анестезіологів — як умови та зарплата
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до на роботу спеціалістів на посаду анестезіологів. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і щонайменше рік досвіду роботи. За виконання поставлених задач платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримання принципів доказової медицини;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Нагадаємо, що бригада "Азов" також у пошуках людей, які знаються на фарбуванні. Мова йде про автомалярів та шліфувальників.
Окрім того, що бійцям потрібні люди, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Тобто — бухгалтери.
