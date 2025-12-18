Зниклі безвісти військові - депонована частина грошової допомоги, що буде з нею

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Частина грошової допомоги за зниклого безвісти військовослужбовця залишається депонованою, тобто перебуває на зберіганні. Це зберігання триває або до повернення військового, наприклад, з полону, або до визнання його померлим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Яку частину допомоги отримають родичі зниклого безвісти

Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання державної грошової допомоги.

Але ця допомога виплачується родичам не у повному обсязі.

Родичам першої черги ділиться у рівних частинах лише 50% від загальної суми допомоги.

Родичі ж другої черги отримують (також у рівних частинах) взагалі тільки 20%.

У Міністерстві оборони пояснили, що відбувається із іншою частиною допомоги.

Що буде з депонованими грошима

Ці гроші (у випадку виплат родичам першої черги — 50%, у випадку виплат родичам другої черги — 80%) залишаються на зберіганні, або вважаються депонованими.

"У разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Якщо ж військовослужбовець у підсумку був визнаний померлим (загиблим) — ці кошти включаються до складу спадщини і діляться між спадкоємцями відповідно до норм чинного законодавства.

