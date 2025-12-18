Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Депоновані гроші зниклого безвісти — що буде з ними

Депоновані гроші зниклого безвісти — що буде з ними

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 05:54
Зниклі безвісти військові - депонована частина грошової допомоги, що буде з нею
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Частина грошової допомоги за зниклого безвісти військовослужбовця залишається депонованою, тобто перебуває на зберіганні. Це зберігання триває або до повернення військового, наприклад, з полону, або до визнання його померлим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Яку частину допомоги отримають родичі зниклого безвісти

Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання державної грошової допомоги.

Але ця допомога виплачується родичам не у повному обсязі.

Родичам першої черги ділиться у рівних частинах лише 50% від загальної суми допомоги.

Родичі ж другої черги отримують (також у рівних частинах) взагалі тільки 20%.

У Міністерстві оборони пояснили, що відбувається із іншою частиною допомоги.

Що буде з депонованими грошима

Ці гроші (у випадку виплат родичам першої черги — 50%, у випадку виплат родичам другої черги — 80%) залишаються на зберіганні, або вважаються депонованими.

"У разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Якщо ж військовослужбовець у підсумку був визнаний померлим (загиблим) — ці кошти включаються до складу спадщини і діляться між спадкоємцями відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому різні родичі зниклого безвісти військовослужбовця отримають різні суми державної грошової допомоги.

Додамо, ми повідомляли про те, коли батьки загиблого військового не отримають грошову допомогу.

виплати ЗСУ зниклі безвісти військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації