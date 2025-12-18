Пропавшие без вести военные - депонированная часть денежной помощи, что будет с ней

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Часть денежной помощи за пропавшего без вести военнослужащего остается депонированной, то есть находится на хранении. Это хранение продолжается либо до возвращения военного, например, из плена, либо до признания его умершим.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Какую часть помощи получат родственники пропавшего без вести

Близкие родственники пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение государственной денежной помощи.

Но эта помощь выплачивается родственникам не в полном объеме.

Родственникам первой очереди делится в равных частях только 50% от общей суммы помощи.

Родственники же второй очереди получают (также в равных частях) вообще только 20%.

В Министерстве обороны объяснили, что происходит с остальной частью помощи.

Что будет с депонированными деньгами

Эти деньги (в случае выплат родственникам первой очереди — 50%, в случае выплат родственникам второй очереди — 80%) остаются на хранении, или считаются депонированными.

"В случае освобождения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Если же военнослужащий в итоге был признан умершим (погибшим) — эти средства включаются в состав наследства и делятся между наследниками в соответствии с нормами действующего законодательства.

