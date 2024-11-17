Коли військовим не виплачують одноразову грошову допомогу — які випадки не враховує комісія

Український військовий пише рапорт. Фото: Кіровоградський обласний ТЦК та СП/Facebook

В Україні військові, які отримали поранення під час військової служби та внаслідок цього частково втратили працездатність або отримали інвалідність, можуть розраховувати на одноразову грошову виплату від держави. Проте, Кабінет Міністрів чітко встановив випадки, які не передбачають таких виплат військовому у разі отримання виплат.

Про це йдеться у відповідній постанові від 25 грудня 2013 р. № 975 Кабінету Міністрів України.

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В якому випадку одноразова грошова допомога не передбачена

Виплата одноразової грошової допомоги не буде здійсненою, якщо стає відомо, що загибель або смерть, а також поранення в тому числі з контузіями, травмами, каліцтвом, захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервістом настали внаслідок:

вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Крім того, одноразова грошова допомога не надається особі, яка умисно позбавила життя чи вчинила замах на особу, чи групу осіб, які могли отримати одноразову грошову допомогу. Також виплата заборонена й тим, хто притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення щодо загиблої чи померлої особи за рішенням суду, яке набрало законну силу.

Також у виплаті можуть відмовити або призупинити її тій особі, яка за рішенням суду визнана такою, що ухилилась від виконання обов'язку щодо утримання загиблої чи померлої особи за її життя.

Важливі нюанси щодо виплати одноразової грошової допомоги

Одноразову грошову виплату надають у порядку черговості від дати надходження документів до розпорядника бюджетних коштів, який має право приймати рішення про призначення такої допомоги. Проте, це не стосується осіб з інвалідністю I групи — їм виплати здійснюють позачергово.

Чи можна отримати одразу кілька грошових виплат

Постанова Кабміну визначає, що якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, яка передбачена Порядком №975 або компенсації, то виплата коштів здійснюється за однією з підстав, яку обере особа.

Важливо! Військовослужбовці, які мають право на одноразову виплату, можуть скористатися ним впродовж трьох років з дня його виникнення.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило нову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військових ЗСУ за виконання завдань.

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