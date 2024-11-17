Когда военным не выплачивают единовременную денежную помощь — какие случаи не учитывает комиссия

Украинский военный пишет рапорт. Фото: Кировоградский областной ТЦК и СП/Facebook

В Украине военные, получившие ранения во время военной службы и в результате частично потерявшие трудоспособность или инвалидность, могут рассчитывать на одноразовую денежную выплату от государства. Однако Кабинет Министров четко установил случаи, которые не предусматривают таких выплат военному в случае получения выплат.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 25 декабря 2013 г. №975 Кабинета Министров Украины.

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В каком случае единовременная денежная помощь не предусмотрена

Выплата единовременного пособия не будет осуществлена, если становится известно, что гибель или смерть, а также ранения, в том числе с контузиями, травмами, увечьем, заболевания, инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнообязанного или резервистом наступили в результате:

совершение им уголовного или административного правонарушения;

совершение им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения лица до самоубийства, установленного судом);

предоставление лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия.

Кроме того, единовременная денежная помощь не предоставляется лицу, которое умышленно лишило жизни или покушалось на лицо, или группу лиц, которые могли получить единовременную денежную помощь. Также выплата запрещена и тем, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за совершение правонарушения в отношении погибшего или умершего лица по решению суда, вступившему в законную силу.

Также в выплате могут отказать или приостановить его лицу, которое по решению суда признано уклонившимся от исполнения обязанности по содержанию погибшего или умершего лица при его жизни.

Важные нюансы по выплате единовременного пособия

Единоразовая денежная выплата предоставляется в порядке очередности от даты поступления документов к распорядителю бюджетных средств, имеющему право принимать решение о назначении такой помощи. Однако это не касается лиц с инвалидностью I группы — им выплаты осуществляют вне очереди.

Можно ли получить сразу несколько денежных выплат

Постановление Кабмина определяет, что если лицо одновременно имеет право на получение единовременного денежного пособия, предусмотренного Порядком №975 или компенсации, то выплата средств осуществляется по одному из оснований, которое выберет лицо.

Важно! Военнослужащие, имеющие право на единовременную выплату, могут воспользоваться им в течение трех лет со дня его возникновения.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило новую выплату в размере 70 тысяч гривен для военных ВСУ за выполнение задач.

Также напомним, что украинцы имеют право на получение помощи от государства на погребение, какие документы для этого нужны.