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Чи потрібно бронювати ФОПів — експерт-офіцер висловив думку

8 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Бронювання ФОПів — експерт-офіцер ЗСУ відповів, чи потрібне воно
Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Підприємства в Україні, які визнані критично важливими для функціонування української економіки в особливий період, можуть бронювати своїх працівників. Проте бронювання може стосуватися і фізичних осіб-підприємців, оскільки немає жодних підстав дискримінувати ФОПи, оскільки всі форми власності в нашій країні рівні перед законом.

Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив Євген Невмержицький, фінансовий експерт та офіцер ЗСУ. 

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Євген допустив, що фізособа-підприємець може мати 10 осіб персоналу і, до прикладу, IT-підприємство, яке здатне виконувати завдання, пов'язані зі штучним інтелектом, а загалом праця команди здатна робити суттєвий внесок в обороноздатність України.

"Тому, звичайно, що і вони мають мати бронювання. Немає жодних підстав обмежувати ФОПи", — сказав він.

Ба більше, експерт та офіцер в якомусь сенсі розкритикував нинішню модель бронювання. Євген наголосив, що немає жодного раціонального обґрунтування бронювання половини працівників якогось підприємства, оскільки кожне з них має певну команду, яка виконує завдання.

"Чому? Тому що підприємство — це окремий комплекс, воно теж має на увазі певну команду. І як — половину команди бронюємо, а іншу ні? Це неправильно. Тут треба виходити завжди з погляду економічної ефективності, неважливо — ФОП це чи ні", — резюмував аналітик.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України своєю постановою №1125 змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Також ми нещодавно писали, хто має право на бронювання у жовтні.

мобілізація бронювання підприємці війна в Україні ТЦК та СП єБронювання

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