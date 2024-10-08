Бронирование ФЛП — эксперт-офицер ВСУ ответил, нужно ли оно

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

Предприятия в Украине, признанные критически важными для функционирования украинской экономики в особый период, могут бронировать своих работников. Однако бронирование может касаться и физических лиц-предпринимателей, поскольку нет никаких оснований дискриминировать ФЛП, так как все формы собственности в нашей стране равны перед законом.

Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил Евгений Невмержицкий, финансовый эксперт и офицер ВСУ.

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Что сказал аналитик

Евгений допустил, что физлицо-предприниматель может иметь 10 человек персонала и, к примеру, IT-предприятие, которое способно выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом, а в целом труд команды способен вносить существенный вклад в обороноспособность Украины.

"Поэтому, конечно, и они должны иметь бронирование. Нет никаких оснований ограничивать ФЛП", — сказал он.

Более того, эксперт и офицер в каком-то смысле подверг критике нынешнюю модель бронирования. Евгений отметил, что нет никакого рационального обоснования бронирования половины работников какого-либо предприятия, поскольку у каждого из них есть определенная команда, которая выполняет задачи.

"Почему? Потому что предприятие — это отдельный комплекс, оно тоже подразумевает определенную команду. И как — половину команды бронируем, а другую нет? Это неправильно. Здесь нужно исходить всегда с точки зрения экономической эффективности, неважно — ФЛП это или нет", — резюмировал аналитик.

Напомним, что Кабинет министров Украины своим постановлением №1125 изменил процесс бронирования через государственный портал "Дія". Теперь таким путем невозможно будет забронировать людей, которые не обновили военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Также мы недавно писали, кто имеет право на бронирование в октябре.