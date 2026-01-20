Оздоровчі гроші військовим - коли вони їх отримають без відпустки

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 80 ОДШГБр

Військовослужбовець має право на отримання соціальної виплати на оздоровлення навіть у ситуації, коли він не використав щорічну основну відпустку. У Міноборони пояснили, як саме це можна зробити.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

"Оздоровчі" — з відпусткою чи без

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання так званих "оздоровчих".

Це спеціальна окрема виплата, призначена на оздоровлення військовослужбовців під час відпустки.

Її нараховують або тоді, коли військовий використовує усю відпустку за один раз, або коли він вибуває у другу частину щорічної основної відпустки.

Та можливий варіант, коли ці "оздоровчі" гроші нараховують військовослужбовцю, хоч він і не використав належну йому відпустку.

Як отримати виплату, не вибуваючи у відпустку

"Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року)", — наголосили у Міністерстві оборони.

У військовому відомстві пояснили, як відбувається нарахування "оздоровчих" у такій ситуації.

Ці кошти зараховуються військовому на підставі наказу командира військової частини, а командиру — на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

