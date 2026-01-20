Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Может ли военный получить "оздоровительные" без отпуска

Может ли военный получить "оздоровительные" без отпуска

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 03:59
Оздоровительные деньги военным - когда они их получат без отпуска
Военнослужащие ВСУ. Фото: 80 ОДШГБр

Военнослужащий имеет право на получение социальной выплаты на оздоровление даже в ситуации, когда он не использовал ежегодный основной отпуск. В Минобороны объяснили, как именно это можно сделать.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

"Оздоровительные" — с отпуском или без

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение так называемых "оздоровительных".

Это специальная отдельная выплата, предназначенная на оздоровление военнослужащих во время отпуска.

Ее начисляют или тогда, когда военный использует весь отпуск за один раз, или когда он выбывает во вторую часть ежегодного основного отпуска.

Но возможен вариант, когда эти "оздоровительные" деньги начисляют военнослужащему, хотя он и не использовал положенный ему отпуск.

Как получить выплату, не выбывая в отпуск

"Денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим без выбытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года)", — отметили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве объяснили, как происходит начисление "оздоровительных" в такой ситуации.

Эти средства зачисляются военному на основании приказа командира воинской части, а командиру — на основании приказа вышестоящего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежной помощи.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащие могут получить "оздоровительные" деньги.

Добавим, мы сообщали о том, на какие выплаты может претендовать военнослужащий, который увольняется из рядов Вооруженных сил Украины.

выплаты ВСУ отпуск военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации