Оздоровительные деньги военным - когда они их получат без отпуска

Военнослужащие ВСУ. Фото: 80 ОДШГБр

Военнослужащий имеет право на получение социальной выплаты на оздоровление даже в ситуации, когда он не использовал ежегодный основной отпуск. В Минобороны объяснили, как именно это можно сделать.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

"Оздоровительные" — с отпуском или без

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение так называемых "оздоровительных".

Это специальная отдельная выплата, предназначенная на оздоровление военнослужащих во время отпуска.

Ее начисляют или тогда, когда военный использует весь отпуск за один раз, или когда он выбывает во вторую часть ежегодного основного отпуска.

Но возможен вариант, когда эти "оздоровительные" деньги начисляют военнослужащему, хотя он и не использовал положенный ему отпуск.

Как получить выплату, не выбывая в отпуск

"Денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим без выбытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года)", — отметили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве объяснили, как происходит начисление "оздоровительных" в такой ситуации.

Эти средства зачисляются военному на основании приказа командира воинской части, а командиру — на основании приказа вышестоящего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежной помощи.

