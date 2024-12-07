Бойові виплати військовим після СЗЧ - кому не будуть платити

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, може повернутися до лав ЗСУ без кримінального переслідування. Але на отримання бойових виплат, перебуваючи в СЗЧ, він не може розраховувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Повернутися із СЗЧ в армію можливо

Деякі українські військовослужбовці за час повномасштабної війни здійснили СЗЧ — самовільне залишення частини.

Частина з них потім повернулася до військової служби. Для цього в законодавство внесли зміни, згідно із якими після першого СЗЧ військовослужбовець може повернутися до лав ЗСУ без відкриття кримінальної справи.

На бойові виплати розраховувати не варто

Разом з тим, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, такий військовослужбовець навряд чи може розраховувати на отримання бойових виплат за попередні місяці.

"Премію виплатять навряд чи, оскільки Ви вчинили правопорушення, за яке в звичайних обставинах військовослужбовця притягають до кримінальної відповідальності", — пояснив юрист громадянину, який служив у ЗСУ і незаконно виїхав у відпустку за кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують українські військовослужбовці.

Також ми повідомляли, що таке підйомні для військових і коли їх можна отримати.