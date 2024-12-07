Боевые выплаты военным после СОЧ – кому не будут платить

Может ли военный получить боевые выплаты после СОЧ
Военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, может вернуться в ряды ВСУ без уголовного преследования. Но на получение боевых выплат, находясь в СОЧ, он не может рассчитывать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Вернуться из СОЧ в армию можно
Некоторые украинские военнослужащие за время полномасштабной войны осуществили СОЧ — самовольное оставление части.
Часть из них вернулась в военную службу. Для этого в законодательство внесли изменения, согласно которым после первого СОЧ военнослужащий может вернуться в ряды ВСУ без возбуждения уголовного дела.
На боевые выплаты рассчитывать не стоит
Вместе с тем, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, такой военнослужащий вряд ли может рассчитывать на получение боевых выплат за предыдущие месяцы.
"Премию выплатят вряд ли, поскольку Вы совершили правонарушение, за которое в обычных обстоятельствах военнослужащего привлекают к уголовной ответственности", — пояснил юрист служившему в ВСУ гражданину и незаконно уехавшему в отпуск за границу.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают украинские военнослужащие.
Также мы сообщали, что такое подъемные для военных и когда их можно получить.
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