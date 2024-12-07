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Может ли военный получить боевые выплаты после СОЧ

7 декабря 2024 05:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Боевые выплаты военным после СОЧ – кому не будут платить
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, может вернуться в ряды ВСУ без уголовного преследования. Но на получение боевых выплат, находясь в СОЧ, он не может рассчитывать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Некоторые украинские военнослужащие за время полномасштабной войны осуществили СОЧ — самовольное оставление части.

Часть из них вернулась в военную службу. Для этого в законодательство внесли изменения, согласно которым после первого СОЧ военнослужащий может вернуться в ряды ВСУ без возбуждения уголовного дела.

На боевые выплаты рассчитывать не стоит

Вместе с тем, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, такой военнослужащий вряд ли может рассчитывать на получение боевых выплат за предыдущие месяцы.

"Премию выплатят вряд ли, поскольку Вы совершили правонарушение, за которое в обычных обстоятельствах военнослужащего привлекают к уголовной ответственности", — пояснил юрист служившему в ВСУ гражданину и незаконно уехавшему в отпуск за границу.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают украинские военнослужащие.

Также мы сообщали, что такое подъемные для военных и когда их можно получить.

выплаты ВСУ военные военнослужащие СОЧ

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