Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Бронювання та ВЛК — чи потрібно проходити медогляд у 2026 році

Бронювання та ВЛК — чи потрібно проходити медогляд у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 06:27
Оновлено: 01:13
Юрист пояснив, хто може з заброньованих не проходити ВЛК — нюанси у 2026 році
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, і частина працівників критично важливих підприємств має бронювання — тимчасову відстрочку від призову. У зв'язку з цим виникає питання, чи потрібно військовозобов'язаним повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для продовження цього статусу.

Юрист Андрій Топчій пояснив на порталі b2bconsult, що особи з чинною "бронею" не зобов'язані проходити ВЛК. 

Реклама
Читайте також:

Чинне бронювання звільняє від ВЛК

Топчій, коментуючи ситуацію для порталу b2bconsult, зазначив, що хоча Наказ Міністерства оборони України №402 дійсно передбачає щорічне проходження ВЛК, це правило має винятки. Експерт посилається на пряму норму Постанови Кабінету Міністрів №560, яка регулює порядок мобілізаційного призову.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — цитує юрист пункт 63 Порядку.

Тобто, працівники, які мають чинне бронювання, незалежно від того, чи це індивідуальна бронь, чи бронь на критично важливому підприємстві, не зобов’язані проходити ВЛК повторно до завершення терміну дії свого статусу.

Коли направлення на медогляд є законним

Андрій Топчій підкреслив, що вимога пройти ВЛК під час чинної відстрочки є безпідставною. Направлення військовозобов’язаних на медичний огляд є законним лише у двох випадках:

  • якщо термін бронювання або відстрочки вже закінчився;
  • якщо людину викликають для оновлення даних за процедурою призову.

Юрист також наголосив, що офіційне оповіщення про необхідність проходження ВЛК може відбуватися виключно через повістку, видану ТЦК та СП. Без цього документа вимога з’явитися до військово-лікарської комісії не має юридичної сили.

Таким чином, військовозобов'язаним, які мають чинне бронювання, не потрібно повторно проходити ВЛК лише заради його продовження, а підприємство може подати новий пакет документів для перебронювання на наступний період після закінчення терміну дії поточної броні.

Нагадаємо, в Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних, і тепер зміни стосуються навіть тих, хто перебуває у розшуку ТЦК або не має військового квитка.

Раніше ми також інформували, що роботодавцям дозволили бронювати частину працівників під час воєнного стану, зокрема деяких чоловіків молодше 25 років, які теж підлягають мобілізації.

військовий облік бронювання ВЛК ТЦК та СП юрист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації