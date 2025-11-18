Юрист пояснив, хто може з заброньованих не проходити ВЛК — нюанси у 2026 році

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, і частина працівників критично важливих підприємств має бронювання — тимчасову відстрочку від призову. У зв'язку з цим виникає питання, чи потрібно військовозобов'язаним повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для продовження цього статусу.

Юрист Андрій Топчій пояснив на порталі b2bconsult, що особи з чинною "бронею" не зобов'язані проходити ВЛК.

Чинне бронювання звільняє від ВЛК

Топчій, коментуючи ситуацію для порталу b2bconsult, зазначив, що хоча Наказ Міністерства оборони України №402 дійсно передбачає щорічне проходження ВЛК, це правило має винятки. Експерт посилається на пряму норму Постанови Кабінету Міністрів №560, яка регулює порядок мобілізаційного призову.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — цитує юрист пункт 63 Порядку.

Тобто, працівники, які мають чинне бронювання, незалежно від того, чи це індивідуальна бронь, чи бронь на критично важливому підприємстві, не зобов’язані проходити ВЛК повторно до завершення терміну дії свого статусу.

Коли направлення на медогляд є законним

Андрій Топчій підкреслив, що вимога пройти ВЛК під час чинної відстрочки є безпідставною. Направлення військовозобов’язаних на медичний огляд є законним лише у двох випадках:

якщо термін бронювання або відстрочки вже закінчився;

якщо людину викликають для оновлення даних за процедурою призову.

Юрист також наголосив, що офіційне оповіщення про необхідність проходження ВЛК може відбуватися виключно через повістку, видану ТЦК та СП. Без цього документа вимога з’явитися до військово-лікарської комісії не має юридичної сили.

Таким чином, військовозобов'язаним, які мають чинне бронювання, не потрібно повторно проходити ВЛК лише заради його продовження, а підприємство може подати новий пакет документів для перебронювання на наступний період після закінчення терміну дії поточної броні.

