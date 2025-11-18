Юрист объяснил, кто может из забронированных не проходить ВВК — нюансы в 2026 году

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и часть работников критически важных предприятий имеет бронирование — временную отсрочку от призыва. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли военнообязанным повторно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для продления этого статуса.

Юрист Андрей Топчий объяснил на портале b2bconsult, что лица с действующей "броней" не обязаны проходить ВВК.

Действующая бронь освобождает от ВВК

Топчий, комментируя ситуацию для портала b2bconsult, отметил, что хотя Приказ Министерства обороны Украины №402 действительно предусматривает ежегодное прохождение ВВК, это правило имеет исключения. Эксперт ссылается на прямую норму Постановления Кабинета Министров №560, которое регулирует порядок мобилизационного призыва.

"Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — цитирует юрист пункт 63 Порядка.

То есть, работники, которые имеют действующее бронирование, независимо от того, это индивидуальная бронь, или бронь на критически важном предприятии, не обязаны проходить ВВК повторно до завершения срока действия своего статуса.

Когда направление на медосмотр является законным

Андрей Топчий подчеркнул, что требование пройти ВВК во время действующей отсрочки является безосновательным. Направление военнообязанных на медицинский осмотр является законным только в двух случаях:

если срок бронирования или отсрочки уже закончился;

если человека вызывают для обновления данных по процедуре призыва.

Юрист также отметил, что официальное оповещение о необходимости прохождения ВВК может происходить исключительно через повестку, выданную ТЦК и СП. Без этого документа требование явиться в военно-врачебную комиссию не имеет юридической силы.

Таким образом, военнообязанным, которые имеют действующее бронирование, не нужно повторно проходить ВВК только ради его продления, а предприятие может подать новый пакет документов для перебронирования на следующий период после окончания срока действия текущей брони.

Напомним, в Украине обновили правила бронирования военнообязанных, и теперь изменения касаются даже тех, кто находится в розыске ТЦК или не имеет военного билета.

Ранее мы также информировали, что работодателям разрешили бронировать часть работников во время военного положения, в частности некоторых мужчин моложе 25 лет, которые тоже подлежат мобилизации.