Головна Військова економіка Бронювання порушників військового обліку — що буде у грудні

Бронювання порушників військового обліку — що буде у грудні

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 07:30
В грудні з'явиться можливість бронювати навіть порушників військового обліку - що відомо
Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні вже у грудні зміняться правила бронювання військовозобов'язаних громадян. Зокрема, мова про тих, хто порушив військовий облік.

Про це повідомляє "КореспонденТ.net".

Читайте також:

Що зміниться у бронюванні для порушників уже в грудні

Як відомо, у жовтні Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану". Він набуде чинності вже наступного місяця, 4 грудня 2025 року.

Документ передбачає, що всі установи та підприємства, які офіційно визначені критично важливими для потреб ЗСУ, інших військових формувань або ж для стабільної роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період — отримають право бронювати військовозобов’язаних без будь-яких обмежень щодо їх кількості.

Окрім того, для таких працівників бронювання стане доступним навіть у випадках порушення ними правил військового обліку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати заброньованих працівників, які перебувають у відпустці.

Також ми інформували, які діють правила для підприємств, установ та організацій, щоб отримати або ж продовжити статус критичності.

суд порушення мобілізація бронювання війна в Україні військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
