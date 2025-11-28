В грудні з'явиться можливість бронювати навіть порушників військового обліку - що відомо

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні вже у грудні зміняться правила бронювання військовозобов'язаних громадян. Зокрема, мова про тих, хто порушив військовий облік.

Про це повідомляє "КореспонденТ.net".

Що зміниться у бронюванні для порушників уже в грудні

Як відомо, у жовтні Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану". Він набуде чинності вже наступного місяця, 4 грудня 2025 року.

Документ передбачає, що всі установи та підприємства, які офіційно визначені критично важливими для потреб ЗСУ, інших військових формувань або ж для стабільної роботи економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період — отримають право бронювати військовозобов’язаних без будь-яких обмежень щодо їх кількості.

Окрім того, для таких працівників бронювання стане доступним навіть у випадках порушення ними правил військового обліку.

