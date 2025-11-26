Відео
Україна
Відпочинок для заброньованих — чи можуть у відпустці мобілізувати

Відпочинок для заброньованих — чи можуть у відпустці мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:30
Оновлено: 08:07
Чи можуть призвати під час відпустки тих, хто має бронювання
Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: mltpl.city

Громадяни, які мають бронювання та перебувають у відпустці, не підлягають військовому призову. Щоправда, за певних умов право на відстрочку можуть анулювати.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомила адвокатка Марина Бекало.

Читайте також:

Відпустка для заброньованих

За словами правознавиці, за заброньованим працівником під час його відпустки зберігаються робоче місце, посада та зарплата. 

"Оскільки за час відпустки трудові відносини між працівником і роботодавцем не припиняються, для скасування відстрочки немає підстав", — пояснила Марина Бекало.

За яких умов можуть скасувати бронювання

  • завершення строку дії відстрочки;
  • тимчасове припинення дії трудового договору; 
  • звільнення працівника з підприємства.

Нагадаємо, працівникам, які порушили військовий облік, можуть теж надати відстрочку. Щоправда, вона буде нетривалою: лише 45 днів.

Також ми повідомляли, як зміняться правила бронювання у грудні. Зокрема, зміни торкнуться сфери оборонно-промислового комплексу.

робота військовий призов мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
