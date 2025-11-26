Чи можуть призвати під час відпустки тих, хто має бронювання

Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: mltpl.city

Громадяни, які мають бронювання та перебувають у відпустці, не підлягають військовому призову. Щоправда, за певних умов право на відстрочку можуть анулювати.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомила адвокатка Марина Бекало.

Відпустка для заброньованих

За словами правознавиці, за заброньованим працівником під час його відпустки зберігаються робоче місце, посада та зарплата.

"Оскільки за час відпустки трудові відносини між працівником і роботодавцем не припиняються, для скасування відстрочки немає підстав", — пояснила Марина Бекало.

За яких умов можуть скасувати бронювання

завершення строку дії відстрочки;

тимчасове припинення дії трудового договору;

звільнення працівника з підприємства.

Нагадаємо, працівникам, які порушили військовий облік, можуть теж надати відстрочку. Щоправда, вона буде нетривалою: лише 45 днів.

Також ми повідомляли, як зміняться правила бронювання у грудні. Зокрема, зміни торкнуться сфери оборонно-промислового комплексу.