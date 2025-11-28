В декабре появится возможность бронировать даже нарушителей воинского учета - что известно

Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Украине уже в декабре изменятся правила бронирования военнообязанных граждан. В частности, речь о тех, кто нарушил воинский учет.

Об этом сообщает "КорреспонденТ.net".

Что изменится в бронировании для нарушителей уже в декабре

Как известно, в октябре Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он вступит в силу уже в следующем месяце, 4 декабря 2025 года.

Документ предусматривает, что все учреждения и предприятия, которые официально определены критически важными для нужд ВСУ, других военных формирований или для стабильной работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период — получат право бронировать военнообязанных без каких-либо ограничений по их количеству.

Кроме того, для таких работников бронирование станет доступным даже в случаях нарушения ими правил воинского учета.

