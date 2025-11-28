Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Бронирование нарушителей воинского учета — что будет в декабре

Бронирование нарушителей воинского учета — что будет в декабре

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 07:30
В декабре появится возможность бронировать даже нарушителей воинского учета - что известно
Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Украине уже в декабре изменятся правила бронирования военнообязанных граждан. В частности, речь о тех, кто нарушил воинский учет.

Об этом сообщает "КорреспонденТ.net". 

Реклама
Читайте также:

Что изменится в бронировании для нарушителей уже в декабре

Как известно, в октябре Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он вступит в силу уже в следующем месяце, 4 декабря 2025 года.

Документ предусматривает, что все учреждения и предприятия, которые официально определены критически важными для нужд ВСУ, других военных формирований или для стабильной работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период — получат право бронировать военнообязанных без каких-либо ограничений по их количеству.

Кроме того, для таких работников бронирование станет доступным даже в случаях нарушения ими правил воинского учета.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать забронированных работников, находящихся в отпуске.

Также мы информировали, какие действуют правила для предприятий, учреждений и организаций, чтобы получить или продлить статус критичности.

суд нарушения мобилизация бронирование война в Украине военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации