Священики можуть отримати бронь від мобілізації — як отримати

Священнослужителі та військові ЗСУ у церкві. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні визначили перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Це дозволяє надати священнослужителям відстрочки для духовної підтримки суспільства під час війни.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Як отримати бронювання священнослужителям

Державна служба з етнополітики та свободи совісті надала статус критично важливих 7736 релігійним установам. Їхні працівники можуть бути заброньовані від мобілізації. Для отримання броні релігійна організація має подати до ДЕСС:

документи про працевлаштування священнослужителів;

підтвердження їхнього статусу згідно з внутрішніми настановами;

штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);

персональні дані кандидатів за формою, затвердженою Мінцифри.

У Сухопутних військах наголосили, що поважають право духовенства на відстрочку, однак бронювання не повинно перешкоджати формуванню складу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто саме зі священиків не піде на фронт.

Також ми повідомляли, що в Росії піп заявив, що радий посилати людей на смерть. Це називають "шляхом до кращого вічного життя".