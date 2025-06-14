Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Військова економіка arrow Бронь від мобілізації священнослужителям — як отримати arrow

Бронь від мобілізації священнослужителям — як отримати

14 червня 2025 06:37
Артем Кругленко - Редактор
Священики можуть отримати бронь від мобілізації — як отримати
Священнослужителі та військові ЗСУ у церкві. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Артем Кругленко - Редактор

В Україні визначили перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Це дозволяє надати священнослужителям відстрочки для духовної підтримки суспільства під час війни. 

Про це повідомляє "24 Канал".

Реклама
Читайте також:

Як отримати бронювання священнослужителям

Державна служба з етнополітики та свободи совісті надала статус критично важливих 7736 релігійним установам. Їхні працівники можуть бути заброньовані від мобілізації. Для отримання броні релігійна організація має подати до ДЕСС:

  • документи про працевлаштування священнослужителів;
  • підтвердження їхнього статусу згідно з внутрішніми настановами;
  • штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);
  • персональні дані кандидатів за формою, затвердженою Мінцифри.

У Сухопутних військах наголосили, що поважають право духовенства на відстрочку, однак бронювання не повинно перешкоджати формуванню складу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто саме зі священиків не піде на фронт.

Також ми повідомляли, що в Росії піп заявив, що радий посилати людей на смерть. Це називають "шляхом до кращого вічного життя".

армія священики мобілізація війна в Україні відстрочка Бронь від мобілізації
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації