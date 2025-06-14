Священники могут получить бронь от мобилизации — как получить

Священнослужители и военные ВСУ в церкви. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине определили перечень религиозных организаций, работники которых подлежат бронированию. Это позволяет предоставить священнослужителям отсрочки для духовной поддержки общества во время войны.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Как получить бронирование священнослужителям

Государственная служба по этнополитике и свободе совести предоставила статус критически важных 7736 религиозным учреждениям. Их работники могут быть забронированы от мобилизации. Для получения брони религиозная организация должна подать в ГЭСС:

документы о трудоустройстве священнослужителей;

подтверждение их статуса согласно внутренним установкам;

штатное расписание религиозной организации (предельная численность священнослужителей);

персональные данные кандидатов по форме, утвержденной Минцифры.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что уважают право духовенства на отсрочку, однако бронирование не должно препятствовать формированию состава ВСУ.

Напомним, недавно мы писали, кто именно из священников не пойдет на фронт.

Также мы сообщали, что в России поп заявил, что рад посылать людей на смерть. Это называют "путем к лучшей вечной жизни".