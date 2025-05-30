У Нацгвардії запрошують жінок до лав війська — кого шукають

Жінки-оператори БпЛА. Ілюстративне фото: школа "Пілотеси України"

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" розпочала кампанію із залучення жінок до підрозділу. Їм пропонують приєднатися до війська за технологічними напрямками.

Про це розповів командир 13 бригади НГУ "Хартія" полковник Максим Голубок із позивним "Альтаїр" для 24 каналу.

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За словами командира, "Хартія" шукає жінок на посади оператор БпЛА, оператор і зв'язківець наземних роботизованих комплексів, фахівець з радіоелектронної боротьби та розвідки, диспетчер ISTAR тощо. Водночас для жінок в бригаді існують й інші посади.

Як зазначив "Альтаїр", в них вже є жінки, які працюють на абсолютно різних посадах на рівні з чоловіками — як танкісти, які безпосередньо ведуть бойові дії, так і пілоти, медики, пілоти наземних роботизованих систем.

"Багато фахівців. На рівні з чоловіками виконують бойові завдання. Головне — бажання та розуміння того, що це військо. Ми готові навчити, супроводжувати та надавати допомогу. Не лише для жінок, але й для усіх, хто приходить в "Хартію", — сказав військовий.

Приєднатися до бригади "Хартія" можна за посиланням.

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А фахівцям, які беруть участь у кіберзахисті, мають право на отримання додаткової виплати.