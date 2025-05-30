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Бригада Хартія запрошує жінок на службу — яких фахівців шукають

30 травня 2025 07:31
Артем Кругленко - Редактор
У Нацгвардії запрошують жінок до лав війська — кого шукають
Жінки-оператори БпЛА. Ілюстративне фото: школа "Пілотеси України"
Артем Кругленко - Редактор

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" розпочала кампанію із залучення жінок до підрозділу. Їм пропонують приєднатися до війська за технологічними напрямками.

Про це розповів командир 13 бригади НГУ "Хартія" полковник Максим Голубок із позивним "Альтаїр" для 24 каналу.

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За словами командира, "Хартія" шукає жінок на посади оператор БпЛА, оператор і зв'язківець наземних роботизованих комплексів, фахівець з радіоелектронної боротьби та розвідки, диспетчер ISTAR тощо. Водночас для жінок в бригаді існують й інші посади. 

Як зазначив "Альтаїр", в них вже є жінки, які працюють на абсолютно різних посадах на рівні з чоловіками — як танкісти, які безпосередньо ведуть бойові дії, так і пілоти, медики, пілоти наземних роботизованих систем.

"Багато фахівців. На рівні з чоловіками виконують бойові завдання. Головне — бажання та розуміння того, що це військо. Ми готові навчити, супроводжувати та надавати допомогу. Не лише для жінок, але й для усіх, хто приходить в "Хартію", — сказав військовий.

Приєднатися до бригади "Хартія" можна за посиланням.

Раніше ми писали, хто з військових отримає доплату 70 тисяч гривень у червні.

А фахівцям, які беруть участь у кіберзахисті, мають право на отримання додаткової виплати. 

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