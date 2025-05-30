В Нацгвардии приглашают женщин в ряды войска - кого ищут

Женщины-операторы БпЛА. Иллюстративное фото: школа "Пилотесы Украины"

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" начала кампанию по привлечению женщин в подразделение. Им предлагают присоединиться к войску по технологическим направлениям.

Об этом рассказал командир 13 бригады НГУ "Хартия" полковник Максим Голубок с позывным "Альтаир" для 24 канала.

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По словам командира, "Хартия" ищет женщин на должности оператор БпЛА, оператор и связист наземных роботизированных комплексов, специалист по радиоэлектронной борьбе и разведке, диспетчер ISTAR и тому подобное. В то же время для женщин в бригаде существуют и другие должности.

Как отметил "Альтаир", у них уже есть женщины, которые работают на совершенно разных должностях наравне с мужчинами — как танкисты, которые непосредственно ведут боевые действия, так и пилоты, медики, пилоты наземных роботизированных систем.

"Много специалистов. Наравне с мужчинами выполняют боевые задачи. Главное — желание и понимание того, что это войско. Мы готовы научить, сопровождать и оказывать помощь. Не только для женщин, но и для всех, кто приходит в "Хартию", — сказал военный.

Присоединиться к бригаде "Хартия" можно по ссылке.

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А специалистам, которые участвуют в киберзащите, имеют право на получение дополнительной выплаты.