Представники ЄБА написали відкритого листа Уряду, щоб покращити порядок бронювання працівників

Робітник на заводі. Ілюстративне фото: pixels.com

Представники бізнесу звернулися до влади з проханням вдосконалити процедуру бронювання працівників від мобілізації. Вони наголосили на важливості економічної стабільності для зміцнення обороноздатності країни.

Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація на своєму сайті.

Читайте також:

Чого вимагають підприємці в аспекті бронювання працівників

Бізнес-спільнота надіслала відкритого листа голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру оборони Рустему Умєрову та міністерці у справах ветеранів Наталії Калмиковій. У цьому зверненні підприємці просять провести зустріч із представниками ЄБА та іншими залученими сторонами для обговорення результатів аудиту, який оцінює надання компаніям статусу критично важливих для економіки.

На думку представників асоціації, необхідно знайти баланс між мобілізаційними процесами та підтриманням економічної активності в країні. Для цього, на думку бізнесу, потрібно покращити порядок бронювання співробітників.

Також зазначено, що бізнес вважає важливим постійний діалог з державними органами щодо процедури бронювання, щоб забезпечити її прозорість та передбачуваність, а також знизити ризики можливих зловживань.

Нагадаємо, нещодавно в Україні завершили аудит підприємств для бронювання, під час якого виявили ті, що не відповідають низці критеріїв.

Також адвокат пояснював, які саме типи підприємств можуть розраховувати на бронювання усіх працівників, а не лише якоїсь частки.