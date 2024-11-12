Представители ЕБА написали открытое письмо Правительству, чтобы улучшить порядок бронирования работников

Рабочий на заводе. Иллюстративное фото: pixels.com

Представители бизнеса обратились к власти с просьбой усовершенствовать процедуру бронирования работников от мобилизации. Они отметили важность экономической стабильности для укрепления обороноспособности страны.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация на своем сайте.

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Бизнес-сообщество направило открытое письмо главе Офиса Президента Андрею Ермаку, министерке экономики Юлии Свириденко, министру обороны Рустему Умерову и министру по делам ветеранов Натальи Калмыковой. В этом обращении предприниматели просят провести встречу с представителями ЕБА и другими привлеченными сторонами для обсуждения результатов аудита, оценивающего предоставление компаниям статуса критически важных для экономики.

По мнению представителей ассоциации необходимо найти баланс между мобилизационными процессами и поддержанием экономической активности в стране. Для этого, по мнению бизнеса, следует улучшить порядок бронирования сотрудников.

Также отмечено, что бизнес считает важным постоянный диалог с государственными органами по процедуре бронирования, чтобы обеспечить прозрачность и предсказуемость, а также снизить риски возможных злоупотреблений.

Напомним, недавно в Украине завершили аудит предприятий для бронирования, во время которого обнаружили не соответствующие ряду критериев.

Также адвокат объяснял, какие именно типы предприятий могут рассчитывать на бронирование всех работников, а не только какой-либо доли.