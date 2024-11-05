Бронювання на підприємствах — під час аудиту виявили ризиковані компанії

Військовий перевіряє дані в Резерв+. Фото ілюстративне: Армія.Inform

В Україні завершився аудит підприємств для бронювання. Під час нього виявили "ризиковані", які не відповідають низці критеріїв, проте це може негативно вплинути на створення нової зброї тощо. Йдеться про новостворені підприємства, які займаються розробкою інновацій для дронів чи засобів РЕБ.

Таку інформацію назвав в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Олександр Федієнко.

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В Україні виявили ризиковані підприємства для надання їм бронювання

Народний депутат Олександр Федієнко з посиланням на власні джерела заявив, що в Україні завершився аудит з перевірки підприємств на відповідність критеріям, які дозволяють чи забороняють надавати їм можливість бронювати працівників. Під час нього виявили "ризиковані" підприємства.

"Завершився відповідний аудит. Ризиковані пдіприємства є. Це за критеріями, наприклад, середньої зарплати. Які були визнані обласними військовими адміністраціями за тим чи іншим критерієм, хоча вони не виконують безпосередньо функцію, пов’язну з критичною важливістю для держави", — повідомив нардеп.

Федієнко додав, що такі підприємства будуть додатково перевіряти, щоб прийняти остаточне рішення щодо них.

"Далі ці підприємства будуть перевірені відповідними органами центрально-виконавчої влади, а, можливо, й СБУ. Якщо там дійсно є порушення — або їм не продовжать далі "критичність", або її будуть знімати. Хоча вони (фірми. — Ред.) можуть це потім оскаржити в суді", — сказав чиновник.

Можливість бронювання можуть втратити підприємства, які не відповідають критеріям, але вони є важливими

Також Олександр Федієнко висловив занепокоєння, що визначені критерії можуть виключити з переліку "критичних" невеликі стартапи, як-от виробники дронів чи засобів РЕБ, які дають інноваційні ідеї для війни.

"Це маленькі підприємства, які виникли пів року — рік тому. Якщо ми не змінимо критерії, вони можуть вийти з критично важливих", — зауважив він.

Нагадаємо, юристи пояснили всі нюанси закону про мобілізацію, зокрема про те, які саме підприємства можуть розраховувати на оформлення бронювання та скільки працівників можуть його отримати.

Також в Мінекономіки назвали кількість українців, які наразі мають бронювання від мобілізації. Відомі нові критерії, за якими визначатимуть доцільність визнання підприємства критично важливим.