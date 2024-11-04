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Бронювання — які підприємства можуть зберегти 100% працівників

4 листопада 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання всіх 100% працівників мають особливі підприємства, які важливі для функціонування країни
Працівник на виробництві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE Odesa
Артем Кругленко - Редактор

В Україні чинний новий закон про мобілізацію, який встановлює правила надання бронювання для працівників важливих підприємств. Бронювання від мобілізації є спеціальним видом відстрочки. 

Агенція УНІАН поспілкувалася з адвокатом Тетяною Савченко щодо нюансів в такому бронюванні. 

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Адвокат проінформувала, що на бронювання можуть розраховувати виробничі компанії, зайняті у виготовленні та ремонті військової продукції, техніки та боєприпасів.

Якщо підприємство відповідає особливим вимогам, воно подає до Генштабу список військовозобов'язаних працівників для бронювання. Генштаб протягом трьох робочих днів ухвалює рішення та повідомляє ТЦК. Після цього кожному заброньованому працівнику видається документ із підтвердженням відстрочки.

Бронь від мобілізації у 2024 році можна оформити через сервіс "Дія", що значно полегшує процес. Електронне бронювання працює так: керівник подає перелік співробітників, та система отримує дані про них із сервісу "Оберіг".

Скільки співробітників можна забронювати

Більшість компаній можуть надати відстрочку лише для 50% працівників і не більше ніж на 6 місяців. Через пів року бронь необхідно оновити. Але певним роботодавцям дозволяється бронювати 100% працівників. Це, наприклад, підприємства, які забезпечують безперервну роботу енергетичної системи України, займаються будівництвом фортифікаційних об'єктів та розвитком технологій потреб оборони.

Забронювати можна лише офіційно працевлаштованих громадян, які перебувають на військовому обліку. До того ж Уряд ухвалив постанову №675, згідно з якою процедура отримання відстрочки з бронювання не потребує проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому бронювання продовжать автоматично.

Також ми повідомляли про те, які організації втратять право визначати критично важливі підприємства.

ТЦК та СП критична інфраструктура мобілізація війна в Україні бронювання ЗСУ

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