Бронирование всех 100% работников имеют особые предприятия, важные для функционирования страны

Работник на производстве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE Odesa

В Украине действует новый закон о мобилизации, устанавливающий правила предоставления бронирования для работников важных предприятий. Бронирование от мобилизации является особым видом отсрочки.

Агентство УНИАН пообщалось с адвокатом Татьяной Савченко по поводу нюансов в таком бронировании.

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Адвокат проинформировала, что на бронирование могут рассчитывать компании, занятые в производстве и ремонте военной продукции, техники и боеприпасов.

Если предприятие отвечает особым требованиям, оно представляет в Генштаб список военнообязанных работников для бронирования. Генштаб в течение трех рабочих дней принимает решение и уведомляет ТЦК. После этого каждому забронированному работнику выдается документ с подтверждением отсрочки.

Бронь от мобилизации в 2024 году можно оформить через сервис "Дія", что значительно облегчает процесс. Электронное бронирование работает следующим образом: руководитель представляет перечень сотрудников, и система получает данные о них из сервиса "Оберег".

Сколько сотрудников можно забронировать

Большинство компаний могут предоставить отсрочку только 50% работников и не более чем на 6 месяцев. Через полгода бронь необходимо обновить. Но определенным работодателям можно бронировать 100% работников. Это, например, предприятия, которые обеспечивают непрерывную работу энергетической системы Украины, занимаются строительством фортификационных объектов и развитием технологий обороны.

Забронировать можно только официально трудоустроенных граждан, состоящих на военном учете. К тому же, Правительство приняло постановление №675, согласно которому процедура получения отсрочки по бронированию не требует прохождения ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, кому бронирование будет продлено автоматически.

Также мы сообщали о том, какие организации лишатся права определять критически важные предприятия.