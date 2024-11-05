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В Украине обнаружили "рискованные" предприятия для бронирования

5 ноября 2024 13:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Бронирование на предприятиях — во время аудита обнаружили рискованные компании.
Военный проверяет данные в Резерве+. Фото иллюстративное: Армия.
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине завершился аудит предприятий для бронирования. Во время него обнаружили "рискованные", не соответствующие ряду критериев, однако это может негативно повлиять на создание нового оружия и т.д. Речь идет о вновь созданных предприятиях, занимающихся разработкой инноваций для дронов или средств РЭБ.

Такую информацию назвал в эфире Ранок.LIVE народный депутат Александр Федиенко.

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В Украине обнаружили рискованные предприятия для предоставления им бронирования

Народный депутат Александр Федиенко со ссылкой на собственные источники заявил, что в Украине завершился аудит по проверке предприятий на соответствие критериям, позволяющим или запрещающим предоставлять им возможность бронировать работников. Во время него обнаружили "рискованные" предприятия.

"Завершился соответствующий аудит. Рискованные предприятия есть. Это по критериям, например, средней зарплаты. Которые были признаны областными военными администрациями по тому или иному критерию, хотя они не выполняют непосредственно функцию, связанную с критической важностью для государства", — сообщил нардеп.

Федиенко добавил, что такие предприятия будут дополнительно проверять, чтобы принять окончательное решение по ним.

"Далее эти предприятия будут проверены соответствующими органами центрально-исполнительной власти, а, возможно, и СБУ. Если там действительно есть нарушения — либо им не продолжат дальше "критичность", либо ее будут снимать. Хотя они (фирмы. — Ред.) могут это потом обжаловать в суде", — сказал чиновник.

Возможность бронирования могут потерять предприятия, не отвечающие критериям, но они важны

Также Александр Федиенко выразил обеспокоенность, что определенные критерии могут исключить из перечня "критических" небольшие стартапы, например производители дронов или средств РЭБ, которые дают инновационные идеи для войны.

"Это маленькие предприятия, которые возникли полгода-год назад. Если мы не изменим критерии, они могут выйти из критически важных", — отметил он.

Напомним, юристы объяснили все нюансы закона о мобилизации, в том числе о том, какие именно предприятия могут рассчитывать на оформление бронирования и сколько работников могут его получить.

Также в Минэкономики назвали количество украинцев, имеющих бронирование от мобилизации. Известны новые критерии, по которым будут определять целесообразность признания предприятия критически важным.

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