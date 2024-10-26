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Бійці ЗСУ можуть отримати 20100 грн — чому їх важко вибити

26 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
20100 гривень можуть отримати поранені бійці ЗСУ, але добитись їх дуже важко
Гроші у військового ЗСУ. Ілюстраційне фото: nikopolnews.net
Артем Кругленко - Редактор

Існує кілька форм грошового забезпечення для військовослужбовців. Однією з них є виплата додаткової винагороди в розмірі 20100 грн, але їх дуже не просто отримати. 

Про це в інтерв'ю NV заявив заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ на позивний Адік.

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Хто має право отримати 20100 грн

Військовий нагадав, що окрім основного окладу, який військовослужбовці отримують з урахуванням тарифного розряду, встановленого для їхньої посади, існує можливість отримання додаткових виплат, наприклад, 20100 грн.

Основною умовою для отримання цього виду виплати є наявність обмеженої придатності або непридатності у зв'язку з отриманням поранення (травми, контузії, каліцтва), пов'язаного із захистом України.

"Цей підхід дає змогу підтримувати належний рівень доходу для військовослужбовців, виведених за штат через поранення, отримані під час бойових дій", — пояснює Адік.

Чому так важко отримати таку виплату

Однак набув чинності Закон № 3621-IX, який скасував поняття обмеженої придатності та запровадив поняття придатності до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, ВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

Усі обмежено придатні, згідно з цим Законом, мають повторно пройти медичний огляд та отримати висновок про придатність до грудня 2024 року.

"На жаль, разом з ухваленням Закону не було внесено зміни до Порядку виплати грошового забезпечення, і в контексті додаткової винагороди в розмірі 20100 грн, як і раніше, використовується поняття обмежено придатний, у зв'язку з чим не передбачено виплату додаткової винагороди тим, кого кваліфіковано як придатного до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, ВВНЗ. Це призводить до того, що навіть поранені військовослужбовці, які пройшли лікування та отримали статус придатного до служби в зазначених структурах, після закінчення 2 місяців з моменту повернення в частину після лікування починають отримувати тільки по 500 гривень на місяць", — каже військовий фінансист.

Адік додає, що найчастіше навіть ті військовослужбовці, які встигають знайти нові тилові посади протягом місяця, не отримують додаткових коштів, адже процес переведення на нове місце служби може затягнутися до 2-4 місяців. А оскільки для оформлення переведення в іншу військову частину потрібен наказ від вищих органів командування, які можуть місяцями підписувати необхідні документи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці Збройних сил мають право на додаткову виплату один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення, яку надають на період відпустки. Проте є варіанти, як отримати виплату, продовжуючи працювати.

Ми також писали, що військовослужбовці Збройних сил України отримують додаткові доплати за виконання бойових завдань у складі своїх підрозділів. Найвищою — до 100 тисяч гривень на місяць — є доплата за виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

виплати гроші війна в Україні ЗСУ поранення

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