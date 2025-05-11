За несплату штрафу в ухилянта можуть конфіскувати цінні речі, але не ті, що потрібні для існування

Засмучений чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: pexels.com

В Україні посилюється відповідальність за порушення правил мобілізації. Офіційні органи повідомляють про масове блокування рахунків та накладення арештів на майно осіб, які не сплатили штрафи за ухилення від мобілізації.

Журналісти Суспільне отримали відповідь від Мін'юсту про те, що можуть конфіскувати в ухилянта, а що не дозволяється.

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Що можуть конфіскувати в ухилянта

За даними Міністерства юстиції України, виконавча служба спільно з ТЦК застосовує механізми виконавчого провадження до тих, хто не виконав вимоги щодо сплати штрафу за порушення правил мобілізації.

Процес набуває чинності вразі несвоєчасної сплати за рішенням суду, а тому виконавча служба має право:

блокувати банківські рахунки боржника;

стягувати подвійну суму штрафу;

нарахувати додаткові витрати на облік правопорушень.

Якщо і після цього ухилянт не сплатить штраф, тоді можуть накласти арешт на майно і конфіскувати:

нерухомість (крім єдиного житла у певних випадках);

автомобілі;

техніку, яка не входить до списку необхідного майна;

інші цінності.

Конфісковане майно може бути передане на потреби Збройних сил України відповідно до закону про воєнний стан. Рішення про передачу приймає місцева військова адміністрація.

Що залишать ухилянту

Згідно з постановою Кабміну №985, арешт не накладається на майно, необхідне для базового існування, зокрема:

посуд, постільна білизна, засоби гігієни;

одяг, взуття, речі індивідуального користування;

усі дитячі речі;

ліки, окуляри, інші медичні вироби;

меблі: по одному ліжку на особу, по одному стільцю на особу, один стіл, одна шафа на сім'ю;

один холодильник, телевізор, комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон на особу;

запас продуктів або гроші на їх придбання — із розрахунком на 3 місяці;

релігійні предмети, професійне обладнання, якщо воно єдине джерело доходу;

паливо для приготування їжі та опалення;

засоби реабілітації для людей з інвалідністю;

державні нагороди, призи, почесні відзнаки.

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