За неуплату штрафа у уклониста могут конфисковать ценные вещи, но не те, что нужны для существования

Расстроенный мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине усиливается ответственность за нарушение правил мобилизации. Официальные органы сообщают о массовом блокировании счетов и наложении арестов на имущество лиц, которые не оплатили штрафы за уклонение от мобилизации.

Журналисты Суспільне получили ответ от Минюста о том, что могут конфисковать у уклониста, а что не разрешается.

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Что могут конфисковать у уклониста

По данным Министерства юстиции Украины, исполнительная служба совместно с ТЦК применяет механизмы исполнительного производства к тем, кто не выполнил требования по уплате штрафа за нарушение правил мобилизации.

Процесс вступает в силу в случае несвоевременной уплаты по решению суда, а потому исполнительная служба имеет право:

блокировать банковские счета должника;

взимать двойную сумму штрафа;

начислить дополнительные расходы на учет правонарушений.

Если и после этого уклонист не оплатит штраф, тогда могут наложить арест на имущество и конфисковать:

недвижимость (кроме единственного жилья в определенных случаях);

автомобили;

технику, которая не входит в список необходимого имущества;

другие ценности.

Конфискованное имущество может быть передано на нужды Вооруженных сил Украины в соответствии с законом о военном положении. Решение о передаче принимает местная военная администрация.

Что оставят уклонисту

Согласно постановлению Кабмина №985, арест не накладывается на имущество, необходимое для базового существования, в частности:

посуда, постельное белье, средства гигиены;

одежда, обувь, вещи индивидуального пользования;

все детские вещи;

лекарства, очки, другие медицинские изделия;

мебель: по одной кровати на человека, по одному стулу на человека, один стол, один шкаф на семью;

один холодильник, телевизор, компьютер на семью, один мобильный телефон на человека;

запас продуктов или деньги на их приобретение - с расчетом на 3 месяца;

религиозные предметы, профессиональное оборудование, если оно единственный источник дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления;

средства реабилитации для людей с инвалидностью;

государственные награды, призы, почетные награды.

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