За неуплату штрафа у уклониста могут конфисковать ценные вещи, но не те, что нужны для существования

Без штанов не оставят — что не могут конфисковать у уклониста
В Украине усиливается ответственность за нарушение правил мобилизации. Официальные органы сообщают о массовом блокировании счетов и наложении арестов на имущество лиц, которые не оплатили штрафы за уклонение от мобилизации.
Журналисты Суспільне получили ответ от Минюста о том, что могут конфисковать у уклониста, а что не разрешается.
Что могут конфисковать у уклониста
По данным Министерства юстиции Украины, исполнительная служба совместно с ТЦК применяет механизмы исполнительного производства к тем, кто не выполнил требования по уплате штрафа за нарушение правил мобилизации.
Процесс вступает в силу в случае несвоевременной уплаты по решению суда, а потому исполнительная служба имеет право:
- блокировать банковские счета должника;
- взимать двойную сумму штрафа;
- начислить дополнительные расходы на учет правонарушений.
Если и после этого уклонист не оплатит штраф, тогда могут наложить арест на имущество и конфисковать:
- недвижимость (кроме единственного жилья в определенных случаях);
- автомобили;
- технику, которая не входит в список необходимого имущества;
- другие ценности.
Конфискованное имущество может быть передано на нужды Вооруженных сил Украины в соответствии с законом о военном положении. Решение о передаче принимает местная военная администрация.
Что оставят уклонисту
Согласно постановлению Кабмина №985, арест не накладывается на имущество, необходимое для базового существования, в частности:
- посуда, постельное белье, средства гигиены;
- одежда, обувь, вещи индивидуального пользования;
- все детские вещи;
- лекарства, очки, другие медицинские изделия;
- мебель: по одной кровати на человека, по одному стулу на человека, один стол, один шкаф на семью;
- один холодильник, телевизор, компьютер на семью, один мобильный телефон на человека;
- запас продуктов или деньги на их приобретение - с расчетом на 3 месяца;
- религиозные предметы, профессиональное оборудование, если оно единственный источник дохода;
- топливо для приготовления пищи и отопления;
- средства реабилитации для людей с инвалидностью;
- государственные награды, призы, почетные награды.
Ранее мы сообщали, при каких условиях защитника Украины могут лишить статуса УБД. Также мы информировали, какие штрафы предусмотрены за незаконное ношение камуфляжной военной формы.
Читайте Новини.LIVE!