Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Арешт майна ухилянта — що з ним буде потім

Арешт майна ухилянта — що з ним буде потім

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 05:33
Порушення військового обліку - арешт майна порушника і подальші дії виконавчої служби
Суддя оголошує рішення. Фото: Freepik

За порушення правил військового обліку громадянин може бути оштрафований, а у разі несплати штрафу ситуація для порушника погіршиться. На його майно може бути накладений арешт, а потім ухилянт взагалі втратить заарештоване майно.

Про це йдеться у матеріалі на сайті protocol.ua.

Реклама
Читайте також:

Блокування рахунків та обмеження на майно

Порушники правил військового обліку підпадають під дію відповідних статей Кодексу України про адміністративні порушення, до них застосовуються відповідні санкції.

Це, зокрема, штраф, накладений територіальним центром комплектування.

Та після несплати штрафу санкції можуть бути посилені, коли справа з ТЦК перейде до виконавчої служби.

"Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків. Рахунки арештовуються автоматично, тим часом, на майно обмежень не накладають", — пояснили юристи наступний крок щодо порушника.

Що станеться з майном порушника

Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном.

А далі, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно.

"Потім таке майно може бути реалізоване на аукціоні СЕТАМ", — зазначили у статті фахівці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як порушник військового обліку може дізнатися про блокування його рахунків на вимогу ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме можна розблокувати рахунок, заблокований через порушення правил військового обліку.

штраф арешт ТЦК та СП ухилянти майно
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації