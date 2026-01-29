Порушення військового обліку - арешт майна порушника і подальші дії виконавчої служби

Суддя оголошує рішення. Фото: Freepik

За порушення правил військового обліку громадянин може бути оштрафований, а у разі несплати штрафу ситуація для порушника погіршиться. На його майно може бути накладений арешт, а потім ухилянт взагалі втратить заарештоване майно.

Про це йдеться у матеріалі на сайті protocol.ua.

Блокування рахунків та обмеження на майно

Порушники правил військового обліку підпадають під дію відповідних статей Кодексу України про адміністративні порушення, до них застосовуються відповідні санкції.

Це, зокрема, штраф, накладений територіальним центром комплектування.

Та після несплати штрафу санкції можуть бути посилені, коли справа з ТЦК перейде до виконавчої служби.

"Виконавча служба спершу перевіряє наявність майна та банківських рахунків. Рахунки арештовуються автоматично, тим часом, на майно обмежень не накладають", — пояснили юристи наступний крок щодо порушника.

Що станеться з майном порушника

Проте збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном.

А далі, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно.

"Потім таке майно може бути реалізоване на аукціоні СЕТАМ", — зазначили у статті фахівці.

