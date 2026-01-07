Відео
Україна
Головна ТЦК Як розблокувати рахунок, закритий на вимогу ТЦК

Як розблокувати рахунок, закритий на вимогу ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 00:30
Блокування рахунків порушників військового обліку - як частково розблокувати рахунок
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Якщо порушнику військового обліку заблокували рахунок на вимогу територіального центру комплектування, він може розблокувати його. Але процес розблокування буде не повний, а частковий, із суттєвими обмеженнями з використання наявних на рахунку коштів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Читайте також:

Розблокування, але часткове

До юристів звернувся громадянин, рахунок якого заблокували на вимогу територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, чи може він якось розблокувати рахунок.

Юрист Андрій Брильов, коментуючи ситуацію із заблокованим рахунком, зазначив, що розблокувати рахунок можливо, але не повністю, а лише частково.

"Щоб зараз частково розблокувати рахунок, треба подати до виконавчої служби заяву про визначення поточного рахунку для здійснення розрахункових операцій", — пояснив у коментарі громадянину Брильов.

Скільки грошей можна використовувати

Юрист також розповів, як саме можна використовувати цей рахунок у період часткового розблокування.

"На період дії військового стану дозволяється витрачати щомісячно до 2 мінімальних зарплат (у 2025 році це було 16 000 гривень)", — наголосив Андрій Брильов.

Він додав, що у заяві до виконавчої служби потрібно вказати номер рахунку та картки, з якої треба частково зняти блок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого саме торкнеться блокування рахунків за порушення мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна сплачувати наявний кредит після блокування рахунку.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП банківські рахунки блокування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
