Блокировка счетов нарушителей воинского учета - как частично разблокировать счет

Как разблокировать счет, закрытый по требованию ТЦК
Если нарушителю воинского учета заблокировали счет по требованию территориального центра комплектования, он может разблокировать его. Но процесс разблокировки будет не полный, а частичный, с существенными ограничениями по использованию имеющихся на счете средств.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брылев.
Разблокировка, но частичная
К юристам обратился гражданин, счет которого заблокировали по требованию территориального центра комплектования.
Мужчина поинтересовался, может ли он как-то разблокировать счет.
Юрист Андрей Брилев, комментируя ситуацию с заблокированным счетом, отметил, что разблокировать счет возможно, но не полностью, а лишь частично.
"Чтобы сейчас частично разблокировать счет, надо подать в исполнительную службу заявление об определении текущего счета для осуществления расчетных операций", — пояснил в комментарии гражданину Брылев.
Сколько денег можно использовать
Юрист также рассказал, как именно можно использовать этот счет в период частичной разблокировки.
"На период действия военного положения разрешается тратить ежемесячно до 2 минимальных зарплат (в 2025 году это было 16 000 гривен)", — отметил Андрей Брылев.
Он добавил, что в заявлении в исполнительную службу нужно указать номер счета и карты, с которой надо частично снять блок.
Напомним, мы ранее писали о том, кого именно коснется блокировка счетов за нарушение мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли платить имеющийся кредит после блокировки счета.
Читайте Новини.LIVE!