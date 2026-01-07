Блокировка счетов нарушителей воинского учета - как частично разблокировать счет

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Если нарушителю воинского учета заблокировали счет по требованию территориального центра комплектования, он может разблокировать его. Но процесс разблокировки будет не полный, а частичный, с существенными ограничениями по использованию имеющихся на счете средств.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брылев.

Реклама

Читайте также:

Разблокировка, но частичная

К юристам обратился гражданин, счет которого заблокировали по требованию территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, может ли он как-то разблокировать счет.

Юрист Андрей Брилев, комментируя ситуацию с заблокированным счетом, отметил, что разблокировать счет возможно, но не полностью, а лишь частично.

"Чтобы сейчас частично разблокировать счет, надо подать в исполнительную службу заявление об определении текущего счета для осуществления расчетных операций", — пояснил в комментарии гражданину Брылев.

Сколько денег можно использовать

Юрист также рассказал, как именно можно использовать этот счет в период частичной разблокировки.

"На период действия военного положения разрешается тратить ежемесячно до 2 минимальных зарплат (в 2025 году это было 16 000 гривен)", — отметил Андрей Брылев.

Он добавил, что в заявлении в исполнительную службу нужно указать номер счета и карты, с которой надо частично снять блок.

Напомним, мы ранее писали о том, кого именно коснется блокировка счетов за нарушение мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли платить имеющийся кредит после блокировки счета.