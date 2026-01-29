Видео
Главная Военная экономика Арест имущества уклониста — что с ним будет потом

Арест имущества уклониста — что с ним будет потом

Дата публикации 29 января 2026 05:33
Нарушение воинского учета - арест имущества нарушителя и дальнейшие действия исполнительной службы
Судья оглашает решение. Фото: Freepik

За нарушение правил воинского учета гражданин может быть оштрафован, а в случае неуплаты штрафа ситуация для нарушителя ухудшится. На его имущество может быть наложен арест, а затем уклонист вообще потеряет арестованное имущество.

Об этом говорится в материале на сайте protocol.ua.

Читайте также:

Блокировка счетов и ограничения на имущество

Нарушители правил воинского учета подпадают под действие соответствующих статей Кодекса Украины об административных нарушениях, к ним применяются соответствующие санкции.

Это, в частности, штраф, наложенный территориальным центром комплектования.

Но после неуплаты штрафа санкции могут быть усилены, когда дело с ТЦК перейдет в исполнительную службу.

"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов. Счета арестовываются автоматически, тем временем, на имущество ограничений не накладывают", — пояснили юристы следующий шаг в отношении нарушителя.

Что произойдет с имуществом нарушителя

Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом.

А дальше, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество.

"Затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ", — отметили в статье специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, как нарушитель воинского учета может узнать о блокировке его счетов по требованию ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как именно можно разблокировать счет, заблокированный из-за нарушения правил воинского учета.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
