Нарушение воинского учета - арест имущества нарушителя и дальнейшие действия исполнительной службы

За нарушение правил воинского учета гражданин может быть оштрафован, а в случае неуплаты штрафа ситуация для нарушителя ухудшится. На его имущество может быть наложен арест, а затем уклонист вообще потеряет арестованное имущество.

Блокировка счетов и ограничения на имущество

Нарушители правил воинского учета подпадают под действие соответствующих статей Кодекса Украины об административных нарушениях, к ним применяются соответствующие санкции.

Это, в частности, штраф, наложенный территориальным центром комплектования.

Но после неуплаты штрафа санкции могут быть усилены, когда дело с ТЦК перейдет в исполнительную службу.

"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов. Счета арестовываются автоматически, тем временем, на имущество ограничений не накладывают", — пояснили юристы следующий шаг в отношении нарушителя.

Что произойдет с имуществом нарушителя

Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом.

А дальше, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество.

"Затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ", — отметили в статье специалисты.

