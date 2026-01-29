Нарушение воинского учета - арест имущества нарушителя и дальнейшие действия исполнительной службы

Арест имущества уклониста — что с ним будет потом
За нарушение правил воинского учета гражданин может быть оштрафован, а в случае неуплаты штрафа ситуация для нарушителя ухудшится. На его имущество может быть наложен арест, а затем уклонист вообще потеряет арестованное имущество.
Блокировка счетов и ограничения на имущество
Нарушители правил воинского учета подпадают под действие соответствующих статей Кодекса Украины об административных нарушениях, к ним применяются соответствующие санкции.
Это, в частности, штраф, наложенный территориальным центром комплектования.
Но после неуплаты штрафа санкции могут быть усилены, когда дело с ТЦК перейдет в исполнительную службу.
"Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов. Счета арестовываются автоматически, тем временем, на имущество ограничений не накладывают", — пояснили юристы следующий шаг в отношении нарушителя.
Что произойдет с имуществом нарушителя
Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом.
А дальше, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество.
"Затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ", — отметили в статье специалисты.
