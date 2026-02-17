Вирахування аліментів - як має платити військовий

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці, які проходять військову службу, не позбавляються обов’язку утримувати своїх дітей, навіть тих, які живуть окремо від них. Але не з усіх складових забезпечення військовослужбовця вираховуються кошти на аліменти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Аліменти з військовослужбовця

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася питанням аліментів, які накладаються на чинних військовослужбовців.

Жінка запитала, з яких саме частин грошового забезпечення вираховуються аліменти, а які частини аліменти не можуть зачепити.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця.

"Зокрема, з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн", — наголосив юрист.

З чого аліменти не вираховуються

Водночас, підкреслив юрист, є такі складові фінансового забезпечення військового, з яких аліменти не можуть вирахувати.

"Утримання аліментів не здійснюється з сум вихідної допомоги, польового забезпечення, субсидій, вартості грошової компенсації за неотримане речове майно", — резюмував Айвазян.

Але загалом військовослужбовці не позбавляються обов’язку утримувати своїх дітей, зокрема, і у форматі сплати аліментів.

