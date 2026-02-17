Відео
Аліменти військового — з яких виплат вони вираховуються

Дата публікації: 17 лютого 2026 03:46
Вирахування аліментів - як має платити військовий
Військовослужбовець з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці, які проходять військову службу, не позбавляються обов’язку утримувати своїх дітей, навіть тих, які живуть окремо від них. Але не з усіх складових забезпечення військовослужбовця вираховуються кошти на аліменти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Аліменти з військовослужбовця

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася питанням аліментів, які накладаються на чинних військовослужбовців.

Жінка запитала, з яких саме частин грошового забезпечення вираховуються аліменти, а які частини аліменти не можуть зачепити.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця.

"Зокрема, з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн", — наголосив юрист.

З чого аліменти не вираховуються

Водночас, підкреслив юрист, є такі складові фінансового забезпечення військового, з яких аліменти не можуть вирахувати.

"Утримання аліментів не здійснюється з сум вихідної допомоги, польового забезпечення, субсидій, вартості грошової компенсації за неотримане речове майно", — резюмував Айвазян.

Але загалом військовослужбовці не позбавляються обов’язку утримувати своїх дітей, зокрема, і у форматі сплати аліментів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що українці можуть втратити відстрочку за борги за аліменти.

Додамо, ми повідомляли про те, як припинити стягнення коштів за аліменти.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
