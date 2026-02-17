Вычет алиментов - как должен платить военный

Военнослужащий с ребенком. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие, проходящие военную службу, не лишаются обязанности содержать своих детей, даже тех, которые живут отдельно от них. Но не из всех составляющих обеспечения военнослужащего высчитываются средства на алименты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Алименты с военнослужащего

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась вопросом алиментов, которые накладываются на действующих военнослужащих.

Женщина спросила, из каких именно частей денежного обеспечения высчитываются алименты, а какие части алименты не могут затронуть.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, алименты удерживаются со всех видов денежного обеспечения военнослужащего.

"В частности, с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн", — подчеркнул юрист.

С чего алименты не высчитываются

В то же время, подчеркнул юрист, есть такие составляющие финансового обеспечения военного, из которых алименты не могут вычесть.

"Удержание алиментов не осуществляется из сумм выходного пособия, полевого обеспечения, субсидий, стоимости денежной компенсации за неполученное вещевое имущество", — резюмировал Айвазян.

Но в целом военнослужащие не лишаются обязанности содержать своих детей, в том числе и в формате уплаты алиментов.

