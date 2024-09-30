Мобілізація в Україні — що потрібно знати про повторне бронювання

Представники ТЦК. Фото: Волинський ОТЦК та СП

Чимало українських підприємств та організацій мають можливість бронювати військовозобов'язаних працівників від служби. Адвокат пояснив, що потрібно для того, аби подати документи на бронювання повторно.

Про це повідомив адвокат Дмитро Франчук для РБК-Україна.

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Які документи потрібні для повторного бронювання

Адвокат зазначив, що процес повторної подачі документів для бронювання в умовах воєнного стану потребує ретельної підготовки. Список необхідних документів варіюється залежно від декількох факторів, включаючи причину бронювання, вимоги конкретного підприємства та можливі зміни в законодавстві.

Отже, основні документи, які можуть знадобитися:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

трудова книжка або договір про працю;

документи, що підтверджують причину бронювання (наприклад, студентський квиток або довідка з підприємства);

медична довідка;

інші документи на вимогу ТЦК та СП.

Як подати документи повторно

Франчук зауважив, якщо раніше вже був поданий повний пакет документів, то при повторній подачі представники ТЦК можуть вимагати лише копії деяких з них або довідку про незмінність обставин, що стали підставою для бронювання.

Він додав, що для того, аби спростити процедуру, потрібно звернутися до відповідного ТЦК за місцем реєстрації, де нададуть всю актуальну інформацію.

"Важливо зберігати копії всіх документів і бути готовим до можливих додаткових вимог з боку ТЦК та СП", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, у ВРУ розробили концепцію економічного бронювання, враховуючи можливості компаній з різних регіонів із різними рівнями заробітних плат. Також готується перелік вимог для роботодавців та працівників.

Раніше ми писали про те, що проходження військово-лікарської комісії — це процес, що може зачепити громадян, які оформлюють бронювання чи вже навіть мають його.