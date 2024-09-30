Мобилизация в Украине — что нужно знать о повторном бронировании

Представители ТЦК. Фото: Волынский ОТЦК и СП

Многие украинские предприятия и организации имеют возможность бронировать военнообязанных работников от службы. Адвокат объяснил, что нужно для того, чтобы подать документы на бронирование повторно.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Франчук для РБК-Украина.

Читайте также:

Какие документы нужны для повторного бронирования

Адвокат отметил, что процесс повторной подачи документов для бронирования в условиях военного положения требует тщательной подготовки. Список необходимых документов варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая причину бронирования, требования конкретного предприятия и возможные изменения в законодательстве.

Итак, основные документы, которые могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет;

трудовая книжка или договор о труде;

документы, подтверждающие причину бронирования (например, студенческий билет или справка с предприятия);

медицинская справка;

другие документы по требованию ТЦК и СП.

Как подать документы повторно

Франчук отметил, если ранее уже был подан полный пакет документов, то при повторной подаче представители ТЦК могут потребовать только копии некоторых из них или справку о неизменности обстоятельств, послуживших основанием для бронирования.

Он добавил, что для того, чтобы упростить процедуру нужно обратиться в соответствующий ТЦК по месту регистрации, где предоставят всю актуальную информацию.

"Важно сохранять копии всех документов и быть готовым к возможным дополнительным требованиям со стороны ТЦК и СП", — подчеркнул адвокат.

Напомним, в ВРУ разработали концепцию экономического бронирования, учитывая возможности компаний из разных регионов с разными уровнями заработных плат. Также готовится список требований для работодателей и работников.

Ранее мы писали о том, что прохождение военно-врачебной комиссии — это процесс, который может задеть граждан, которые оформляют бронирование или даже имеют его.