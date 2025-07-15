Маловідома лагуна на Закарпатті — куди з'їздити у відпустку

Блакитна лагуна на Закарпатті. Фото: mukachevo.net

Серед диких карпатських пейзажів ховається справжнє диво природи — лагуна, оточена скелями та віковими лісами. Вона вражає туристів своєю чистою бірюзовою водою та казковою атмосферою.

Про це пише "Карпатіум".

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Чим унікальна Блакитна лагуна

Лагуна розташована за 8 кілометрів від села Чорноголова Ужгородського району. Навіть якщо ви заплануєте відвідати цю неймовірну локацію на авто, декілька кілометрів треба буде пройтися пішки. Проте ваші зусилля будуть щедро винагороджені.

Ви зможете насолодитися водоймою з чистою бірюзовою водою, яка спадає водоспадом у річку Люта. Лагуна розбилася серед мальовничих скель та густого лісу.

Блакитна лагуна на Закарпатті. Фото: mukachevo.net

За часів, коли Закарпаття входило до Австро-Угорщини, поблизу лагуни була прокладена залізниця. Тут і донині можна знайти залишки колій.

Маршрут до водойми стартує з краю села Чорноголова. Вам необхідно перейти через річку Люта та за альтанками для відпочинку повернути праворуч. Рухайтеся до заповідника, і дороговкази приведуть вас до Блакитної лагуни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні пам'ятки в Україні. Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира.