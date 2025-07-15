Малоизвестная лагуна на Закарпатье - куда съездить в отпуск

Голубая лагуна на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Среди диких карпатских пейзажей скрывается настоящее чудо природы — лагуна, окруженная скалами и вековыми лесами. Она поражает туристов своей чистой бирюзовой водой и сказочной атмосферой.

Об этом пишет "Карпатиум".

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Чем уникальна Голубая лагуна

Лагуна находится в 8 километрах от села Черноголова Ужгородского района. Даже если вы запланируете посетить эту невероятную локацию на авто, несколько километров надо будет пройтись пешком. Однако ваши усилия будут щедро вознаграждены.

Вы сможете насладиться водоемом с чистой бирюзовой водой, которая спадает водопадом в реку Люта. Лагуна разбилась среди живописных скал и густого леса.

Голубая лагуна на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Во времена, когда Закарпатье входило в Австро-Венгрию, вблизи лагуны была проложена железная дорога. Здесь и по сей день можно найти остатки путей.

Маршрут к водоему стартует с края села Черноголова. Вам необходимо перейти через реку Люта и за беседками для отдыха повернуть направо. Двигайтесь к заповеднику, и указатели приведут вас к Голубой лагуне.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычных достопримечательностях в Украине. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.