Як знайти загублені в потязі речі — поради мандрівникам

Туристка мандрує потягом. Фото: Freepik

Враження від відпустки можуть зіпсувати загублені в потязі речі. В Укрзалізниці нагадали, що робити в тому випадку, якщо виявили пропажу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Як знайти загублені в потязі речі

В компанії повідомили, що провідники знаходять близько 60 % речей, які гублять пасажири. Також в Укрзалізниці здивували цікавими знахідками.

"Номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння, шахова дошка — що ми тільки не розшукували у вагонах", — розповіли в Укрзалізниці.

Повідомляється, що мандрівники найчастіше гублять гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі.

Туристка з рюкзаком мандрує потягом. Фото: Freepik

В компанії порадили пасажирами перед виходом з потягу проводити "переоблік" своїх речей та документів. Проте якщо уникнути пропажі все ж таки не вдалося — необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11. Також можна звернутись в службу підтримки в месенджерах Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Нагадаємо, що Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також Укрзалізниця додала двом поїздам дальнього сполучення зупинку в місті Буча Київської області.