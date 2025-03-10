Как найти потерянные в поезде вещи - советы путешественникам

Туристка путешествует на поезде. Фото: Freepik

Впечатление от отпуска могут испортить потерянные в поезде вещи. В Укрзализныце напомнили, что делать в том случае, если обнаружили пропажу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В компании сообщили, что проводники находят около 60% вещей, которые теряют пассажиры. Также в Укрзализныце удивили интересными находками.

"Номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, тепловизор, рулон линолеума, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян, шахматная доска — что мы только не разыскивали в вагонах", — рассказали в Укрзализныце.

Сообщается, что путешественники чаще всего теряют кошельки, игрушки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы и ключи.

Туристка с рюкзаком путешествует на поезде. Фото: Freepik

В компании посоветовали пассажирами перед выходом из поезда проводить "переучет" своих вещей и документов. Однако если избежать пропажи все же не удалось — необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 503 11. Также можно обратиться в службу поддержки в мессенджерах Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.

Напомним, что Укрзализныця установила правила перевозки ручной клади. Также Укрзализныця добавила двум поездам дальнего следования остановку в городе Буча Киевской области.