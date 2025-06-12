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Головна Туризм Від найдорожчого до найбюджетнішого — ТОП-4 басейни біля Києва

Від найдорожчого до найбюджетнішого — ТОП-4 басейни біля Києва

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Дата публікації: 12 червня 2025 14:12
Топ-4 комплекси з басейнами поблизу Києва
Дівчина відпочиває біля басейну. Ілюстративне фото: freepik.com
Ключові моменти Де освіжитись неподалік столиці

В літню спеку завжди хочеться охолодитися — і що може бути приємнішим за відпочинок біля басейну? Якщо немає змоги вирватися далеко за місто, не біда — поблизу Києва є чимало локацій із чистою водою, зручними шезлонгами та неймовірною природою.

Добіркою басейнів неподалік столиці поділився тревел-блогер vadymgrinko в TikTok.

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Глібівка. Тут велика територія з хвойними деревами з 5 басейнами, рестораном та виходом до Київського моря. За шезлонг з рушником в Глібівці доведеться віддати 1500/1700 гривень, залежно від дня тижня.

RIVERWOOD. Він розташований в селищі Мошни Черкаської області. Тут великий басейн розташований серед мальовничих сосен. Вартість шезлонга з рушником тут становить 1000/1500 гривень.

Ясногородка. Це сімейний екопарк неподалік Києва. Тут багато басейнів для дітей та дорослих. Шезлонг тут обійдеться відвідувачам у 900/1500 гривень.

EDEN resort. Вхід обійдеться киянам тут бюджетніше — у 400/600 гривень. У цю вартість входить мангал, пляж біля річки та деякі розваги. Проте варто враховувати, що тут найменший басейн серед усієї добірки.

@vadymgrinko

Перший у добірці найдорожчий, останній - найбільш бюджетний 🙌

♬ Tropical Beats - FASSounds

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Буковинські "Мальдіви" із кришталево чистою водою. Також ми писали, чи буде в Одесі курортний сезон.

відпочинок подорож відпустка Київська область туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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