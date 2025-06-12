Топ-4 комплекса с бассейнами вблизи Киева

Девушка отдыхает возле бассейна. Иллюстративное фото: freepik.com

В летнюю жару всегда хочется охладиться — и что может быть приятнее отдыха у бассейна? Если нет возможности вырваться далеко за город, не беда — под Киевом есть немало локаций с чистой водой, удобными шезлонгами и невероятной природой.

Подборкой бассейнов недалеко от столицы поделился тревел-блогер vadymgrinko в TikTok.

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Глебовка. Здесь большая территория с хвойными деревьями с 5 бассейнами, рестораном и выходом к Киевскому морю. За шезлонг с полотенцем в Глебовке придется отдать 1500/1700 гривен, в зависимости от дня недели.

RIVERWOOD. Он расположен в поселке Мошны Черкасской области. Здесь большой бассейн расположен среди живописных сосен. Стоимость шезлонга с полотенцем здесь составляет 1000/1500 гривен.

Ясногородка — это семейный экопарк неподалеку от Киева. Здесь много бассейнов для детей и взрослых. Шезлонг здесь обойдется посетителям в 900/1500 гривен.

EDEN resort. Вход обойдется киевлянам здесь бюджетнее — в 400/600 гривен. В эту стоимость входит мангал, пляж у реки и некоторые развлечения. Однако стоит учитывать, что здесь самый маленький бассейн среди всей подборки.

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