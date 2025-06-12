Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм От самого дорогого до бюджетного — ТОП-4 бассейна возле Киева

От самого дорогого до бюджетного — ТОП-4 бассейна возле Киева

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 14:12
Топ-4 комплекса с бассейнами вблизи Киева
Девушка отдыхает возле бассейна. Иллюстративное фото: freepik.com
Ключові моменти Где освежиться недалеко от столицы

В летнюю жару всегда хочется охладиться — и что может быть приятнее отдыха у бассейна? Если нет возможности вырваться далеко за город, не беда — под Киевом есть немало локаций с чистой водой, удобными шезлонгами и невероятной природой.

Подборкой бассейнов недалеко от столицы поделился тревел-блогер vadymgrinko в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Где освежиться недалеко от столицы

Глебовка. Здесь большая территория с хвойными деревьями с 5 бассейнами, рестораном и выходом к Киевскому морю. За шезлонг с полотенцем в Глебовке придется отдать 1500/1700 гривен, в зависимости от дня недели.

RIVERWOOD. Он расположен в поселке Мошны Черкасской области. Здесь большой бассейн расположен среди живописных сосен. Стоимость шезлонга с полотенцем здесь составляет 1000/1500 гривен.

Ясногородка — это семейный экопарк неподалеку от Киева. Здесь много бассейнов для детей и взрослых. Шезлонг здесь обойдется посетителям в 900/1500 гривен.

EDEN resort. Вход обойдется киевлянам здесь бюджетнее — в 400/600 гривен. В эту стоимость входит мангал, пляж у реки и некоторые развлечения. Однако стоит учитывать, что здесь самый маленький бассейн среди всей подборки.

@vadymgrinko

Первый в подборке самый дорогой, последний - самый бюджетный 🙌

♬ Tropical Beats - FASSounds

Напомним, ранее мы рассказывали о Буковинских "Мальдивах" с кристально чистой водой. Также мы писали, будет ли в Одессе курортный сезон.

отдых путешествие отпуск Киевская область туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации